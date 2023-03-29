Никитин: «Локомотиву» нужно почиститься. Нельзя оставлять всё как есть

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после поражения от ЦСКА (0:5) оценил игру своей команды.
«Когда я состав определяю на матч, то я в этих ребят верю. Конечно, это моя ошибка, что не тот состав оказался на льду. Я тренер, мне за это отвечать. Некоторые ребята выпадали? Есть объективные причины, да и соперник непростой. Но плей-офф не всегда на лидерах держится, не хочу выделять кого-то. Понятно, что не хватило голов, которые могли бы помочь.
Сам счёт сегодня говорит о том, что нельзя всё оставлять как есть. Я думаю, нужно почиститься. Не в плане найти виновных, а просто разобраться, что мы хотим видеть в дальнейшем и кто эти люди, которые смогут это сделать. Согласен, что «Локомотив» ещё в пути. Только котята быстро родятся. Даже ребятам сейчас сказал об этом. У меня не было плана Б даже в голове, я не допускал, что мы этот барьер не сможем перейти. Но надо разобраться: время не пришло для нас или была иллюзия, что мы готовы», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 29 марта 2023
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