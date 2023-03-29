Третьяк: решение МОК — дискриминация. Одним разрешают выступать, а другим — нет

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал условия участия российских спортсменов в международных стартах, названные главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.
«У меня нет слов, какая-то надежда была, но, по-моему, они её не дали. Сделано так, чтобы все отказались [от участия в соревнованиях], МОК ничего хорошего не сказал. Считаю ли это дискриминацией? Конечно. Как можно делать так, что одним разрешают выступать, а другим — нет? Считаю, это неправильно», — цитирует Третьяка ТАСС.
Напомним, ранее Бах на исполкоме Международного олимпийского комитета в Лозанне рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к международным турнирам, однако обозначил ряд условий, которые они для этого должны будут соблюсти.
- 29 марта 2023
-
23:37
-
23:26
-
23:24
-
23:22
-
23:15
-
23:08
-
23:05
-
23:01
-
23:00
-
22:58
-
22:56
-
22:53
-
22:51
-
22:47
-
22:43
-
22:41
-
22:39
-
22:22
-
22:10
-
22:05
-
22:00
-
21:55
-
21:48
-
21:45
-
21:44
-
21:34
-
21:14
-
21:07
-
20:45
-
20:39
-
20:15
-
19:52
-
19:45
-
19:23
-
19:15