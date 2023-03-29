Третьяк: решение МОК — дискриминация. Одним разрешают выступать, а другим — нет

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал условия участия российских спортсменов в международных стартах, названные главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

«У меня нет слов, какая-то надежда была, но, по-моему, они её не дали. Сделано так, чтобы все отказались [от участия в соревнованиях], МОК ничего хорошего не сказал. Считаю ли это дискриминацией? Конечно. Как можно делать так, что одним разрешают выступать, а другим — нет? Считаю, это неправильно», — цитирует Третьяка ТАСС.

Напомним, ранее Бах на исполкоме Международного олимпийского комитета в Лозанне рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к международным турнирам, однако обозначил ряд условий, которые они для этого должны будут соблюсти.