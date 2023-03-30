Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Российский защитник Кныжов продлил контракт с «Сан-Хосе»

Российский защитник Кныжов продлил контракт с «Сан-Хосе»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Николай Кныжов продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба команды. Новое соглашение рассчитано на два сезона, по которому Николай заработает $ 2,5 млн.

Уроженец Кемерова в мае 2021 года был прооперирован из-за спортивной грыжи. Затем, перед сезоном-2021/2022, защитник получил травму нижней части тела и его прооперировали. Во время операции игроку занесли инфекцию, из-за которой он вынужден был пропустить весь сезон. В августе 2022 года Кныжов порвал ахиллово сухожилие и вынужден был пропустить половину текущего сезона.

Всего в НХЛ на счету Кныжова 12 (3+8) очков в 68 матчах в Национальной хоккейной лиге. После вызова из АХЛ в марте 2023 года, Кныжов провёл в составе «Шаркс» 9 матчей, отметившись голом и голевой передачей.

Материалы по теме
Кныжов — о жизни в Сан-Хосе: неприятно платить огромные налоги, но выхода нет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023