Российский защитник Кныжов продлил контракт с «Сан-Хосе»

Российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Николай Кныжов продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба команды. Новое соглашение рассчитано на два сезона, по которому Николай заработает $ 2,5 млн.
Уроженец Кемерова в мае 2021 года был прооперирован из-за спортивной грыжи. Затем, перед сезоном-2021/2022, защитник получил травму нижней части тела и его прооперировали. Во время операции игроку занесли инфекцию, из-за которой он вынужден был пропустить весь сезон. В августе 2022 года Кныжов порвал ахиллово сухожилие и вынужден был пропустить половину текущего сезона.
Всего в НХЛ на счету Кныжова 12 (3+8) очков в 68 матчах в Национальной хоккейной лиге. После вызова из АХЛ в марте 2023 года, Кныжов провёл в составе «Шаркс» 9 матчей, отметившись голом и голевой передачей.
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