В «Сан-Хосе» прокомментировали продление контракта с Кныжовым

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Майк Грир прокомментировал продление контракта с Ниолаем Кныжовым.
«Мы ради, что Николай останется в клубе как минимум на два следующих года. н усердно работал, чтобы вернуться в команду в этом сезоне, и мы с нетерпением ждем, когда он продолжит свой прогресс», — приводит слова Грира пресс-служба клуба.
Уроженец Кемерова в мае 2021 года был прооперирован из-за спортивной грыжи. Затем, перед сезоном-2021/2022, защитник получил травму нижней части тела и его прооперировали. Во время операции игроку занесли инфекцию, из-за которой он вынужден был пропустить весь сезон. В августе 2022 года Кныжов порвал ахиллово сухожилие и вынужден был пропустить половину текущего сезона.
Всего в НХЛ на счету Кныжова 12 (3+8) очков в 68 матчах в Национальной хоккейной лиге. После вызова из АХЛ в марте 2023 года, Кныжов провёл в составе «Шаркс» 9 матчей, отметившись голом и голевой передачей.
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