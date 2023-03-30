Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Торонто» уступил «Флориде», у Самсонова 26 сейвов

«Торонто» уступил «Флориде», у Самсонова 26 сейвов
Аудио-версия:
Комментарии

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Уже на второй минуте счёт голам открыл Антон Лунделль. Ээту Луостаринен ассистировал ему. Больше голов в первом периоде не было. На 24-й минуте сравнял Зак Астон-Риз. Ему же результативные передачи отдали Ти Джей Броди и Уэйн Симмондс.

На 47-й минуте Остон Мэттьюс вывел хозяев вперёд. Митчелл Марнер отдал ему пас на гол. За минуту до сирены счёт сравнял Сэм Райнхарт. Аарон Экблад и Брэндон Монтур постарались с передачами. На второй минуте дополнительного времени точен был Монтур. Александр Барков записал на свой счёт голевой пас.

Российский голкипер хозяев Илья Самсонов совершил 26 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2023, четверг. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 3
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Лунделль (Луостаринен) – 01:00 (5x5)   1:1 Астон-Риз (Броди, Симмондс) – 23:13 (5x5)   2:1 Мэттьюс (Марнер) – 46:40 (5x5)   2:2 Райнхарт (Экблад, Монтур) – 59:00 (6x4)   2:3 Монтур (Барков) – 61:41 (3x3)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023