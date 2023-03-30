«Торонто» уступил «Флориде», у Самсонова 26 сейвов

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.
Уже на второй минуте счёт голам открыл Антон Лунделль. Ээту Луостаринен ассистировал ему. Больше голов в первом периоде не было. На 24-й минуте сравнял Зак Астон-Риз. Ему же результативные передачи отдали Ти Джей Броди и Уэйн Симмондс.
На 47-й минуте Остон Мэттьюс вывел хозяев вперёд. Митчелл Марнер отдал ему пас на гол. За минуту до сирены счёт сравнял Сэм Райнхарт. Аарон Экблад и Брэндон Монтур постарались с передачами. На второй минуте дополнительного времени точен был Монтур. Александр Барков записал на свой счёт голевой пас.
Российский голкипер хозяев Илья Самсонов совершил 26 сейвов.
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