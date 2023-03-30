Овечкин провёл мощнейший силовой приём по ходу матча с «Айлендерс». Видео

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 после серии послематчевых буллитов.

В одном из эпизодов по ходу матча российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл мощнейший силовой приём против канадского защитника гостей Адама Пелеча, после которого тот сильно ударился спиной об борт площадки.

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Напомним, Александр Овечкин заработал коэффициент полезности «-1». У вратаря гостей Ильи Сорокина на счету 25 сейвов. Другой российский хоккеист «Кэпиталз» Евгений Кузнецов реализовал послематчевый буллит.