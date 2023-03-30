Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин провёл мощнейший силовой приём по ходу матча с «Айлендерс». Видео

Овечкин провёл мощнейший силовой приём по ходу матча с «Айлендерс». Видео
Комментарии

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 после серии послематчевых буллитов.

В одном из эпизодов по ходу матча российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл мощнейший силовой приём против канадского защитника гостей Адама Пелеча, после которого тот сильно ударился спиной об борт площадки.

ВИДЕО

Напомним, Александр Овечкин заработал коэффициент полезности «-1». У вратаря гостей Ильи Сорокина на счету 25 сейвов. Другой российский хоккеист «Кэпиталз» Евгений Кузнецов реализовал послематчевый буллит.

Материалы по теме
Реализованный буллит Евгения Кузнецова не помог «Вашингтону» одолеть «Айлендерс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023