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Кузнецов эффектно переиграл Сорокина в серии буллитов

Кузнецов эффектно переиграл Сорокина в серии буллитов
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 после серии послематчевых буллитов.

По ходу серии буллитов российский форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов эффектно переиграл вратаря гостей Илью Сорокина.

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Напомним, в серии послематчевых буллитов сильнее оказались гости. У хозяев свою попытку реализовал Евгений Кузнецов, а Ти Джей Оши и Никлас Бекстрём не забили. У гостей же точны были и Бо Хорват, и Кайл Палмьери. Российский форвард Александр Овечкин результативными действиями отметиться не сумел. Илья Сорокин совершил 25 сейвов.

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