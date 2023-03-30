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«Миннесота» обыграла «Колорадо». У Георгиева — 25 сейвов

«Миннесота» обыграла «Колорадо». У Георгиева — 25 сейвов
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей в этом матче дублем отметился Фредерик Годро, забросивший вторую шайбу за несколько секунд до окончания встречи в пустые ворота соперника. Ещё по разу отличились Маркус Юханссон и Сэм Стил.

У хозяев забивали Боуэн Байрэм и Ларс Эллер. Российский голкипер Александр Георгиев совершил 25 спасений.

После этого матча «Колорадо» занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, имея в своём активе 94 очка. «Миннесота», в свою очередь, находится на первом месте, набрав 97 очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2023, четверг. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Юханссон (Эрикссон Эк, Дамба) – 03:24 (5x5)   1:1 Байрэм (Джонсон, Комфер) – 10:43 (4x4)   1:2 Стил (Клингберг, Хартман) – 16:02 (5x5)   1:3 Годро (Бродин) – 29:10 (4x5)   2:3 Эллер (Тэйвз, Жирар) – 53:41 (5x5)   2:4 Годро – 59:27 (en)
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