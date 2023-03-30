«Миннесота» обыграла «Колорадо». У Георгиева — 25 сейвов
Поделиться
В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
В составе победителей в этом матче дублем отметился Фредерик Годро, забросивший вторую шайбу за несколько секунд до окончания встречи в пустые ворота соперника. Ещё по разу отличились Маркус Юханссон и Сэм Стил.
У хозяев забивали Боуэн Байрэм и Ларс Эллер. Российский голкипер Александр Георгиев совершил 25 спасений.
После этого матча «Колорадо» занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, имея в своём активе 94 очка. «Миннесота», в свою очередь, находится на первом месте, набрав 97 очков.
НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2023, четверг. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Юханссон (Эрикссон Эк, Дамба) – 03:24 (5x5) 1:1 Байрэм (Джонсон, Комфер) – 10:43 (4x4) 1:2 Стил (Клингберг, Хартман) – 16:02 (5x5) 1:3 Годро (Бродин) – 29:10 (4x5) 2:3 Эллер (Тэйвз, Жирар) – 53:41 (5x5) 2:4 Годро – 59:27 (en)
Комментарии
- 30 марта 2023
-
08:02
-
07:53
-
07:09
-
07:08
-
06:52
-
06:26
-
05:36
-
05:19
-
04:44
-
02:45
-
01:40
- 29 марта 2023
-
23:37
-
23:26
-
23:24
-
23:22
-
23:15
-
23:08
-
23:05
-
23:01
-
23:00
-
22:58
-
22:56
-
22:53
-
22:51
-
22:47
-
22:43
-
22:41
-
22:39
-
22:22
-
22:10
-
22:05
-
22:00
-
21:55
-
21:48
-
21:45
Партнерский контент