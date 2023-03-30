«Миннесота» обыграла «Колорадо». У Георгиева — 25 сейвов

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей в этом матче дублем отметился Фредерик Годро, забросивший вторую шайбу за несколько секунд до окончания встречи в пустые ворота соперника. Ещё по разу отличились Маркус Юханссон и Сэм Стил.

У хозяев забивали Боуэн Байрэм и Ларс Эллер. Российский голкипер Александр Георгиев совершил 25 спасений.

После этого матча «Колорадо» занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, имея в своём активе 94 очка. «Миннесота», в свою очередь, находится на первом месте, набрав 97 очков.