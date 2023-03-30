Илья Сорокин – вторая звезда матча «Вашингтон» – «Айлендерс»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 после серии послематчевых буллитов.

Второй звездой этого матча был признан российский голкипер Илья Сорокин. На счету вратаря 25 сейвов. Первым признали другого вратаря Дарси Кемпера. Он же отразил 28 бросков. Третьим стал Конор Шири – автор единственного гола у «столичных».

В серии послематчевых буллитов смотрел оказались гости. У хозяев свою попытку реализовал российский нападающий Евгений Кузнецов, а Ти Джей Оши и Никлас Бекстрём не забили. У гостей же точны были и Бо Хорват, и Кайл Палмьери.

Российский нападающий хозяев Александр Овечкин заработал коэффициент полезности «-1». У вратаря гостей Ильи Сорокина на счету 25 сейвов.