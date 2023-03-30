Сорокин повторил рекорд Набокова по победам в марте в составе «Айлендерс»

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин одержал победу в сегодняшнем матче с «Вашингтоном» (2:1 Б). Эта победа стала для россиянина восьмой в текущем календарном месяце. Вратарь отразил 25 бросков из 26 и был признан второй звездой матча.

Таким образом, Сорокин повторил клубный рекорд вратарей по победам в марте. По восемь побед в составе «Айлендерс» в марте одержали вратари: Евгений Набоков (2013 год), Рик Дипьетро (2006 год), Томми Сало (1997 год) и Гленн Реш (1980 год).

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 после серии послематчевых буллитов.