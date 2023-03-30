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Капитан «Авангарда» Шарипзянов отсутствует на тренировке команды

Капитан «Авангарда» Шарипзянов отсутствует на тренировке команды
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Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов отсутствует на открытой тренировке команды, сообщает корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин. Напомним, защитник получил порез руки в самой концовке четвёртого матча серии плей-офф полуфинала Восточной конференции КХЛ с «Металлургом». После пореза хоккеист моментально покинул площадку, заливая лёд кровью. После матча Шарипзянов записал видеообращение, в котором сообщил, что с ним всё в порядке.

В регулярном сезоне Дамир сыграл за омский клуб 66 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал 12 результативных передач, набрав в общей сложности 19 очков. В плей-офф-2023 Шарипзянов за девять встреч отметился 4 (1+3) результативными очками.

«Авангард» проведёт первый матч серии финала Восточной конференции с «Ак Барсом» 1 апреля. Матч пройдёт в Казани.

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