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Нападающий ЦСКА: «Локомотив» — боевая команда, Исаев очень хорошо провёл серию

Нападающий ЦСКА: «Локомотив» — боевая команда, Исаев очень хорошо провёл серию
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Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов подвёл итоги серии полуфинала Западной конференции КХЛ с «Локомотивом» (4-3).

«Не скажу, что «Локомотив» поплыл. Ярославль — хорошая и боевая команда, на 100 процентов кубковая. Почему довели до седьмого матча? Где-то у них вратарь подтащил. Исаев очень хорошо играл всю серию. Мы также не смогли реализовать свои моменты из-за своих недочетов. Как подготовиться к СКА? Тренерский штаб подкорректирует наш тренировочный процесс, чтобы мы восстановились», — цитирует Полтапова официальный сайт КХЛ.

Армейцы в финале Западной конференции встретятся с питерским СКА. Первый матч серии состоится 2 апреля в Санкт-Петербурге.

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