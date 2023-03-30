Голкипер «Вашингтона» — о буллитах Кузнецова: на это весело смотреть и трудно остановить

Голкипер «Вашингтона» Чарли Линдгрен прокомментировал исполнение буллитов российским нападающим «Кэпиталз» Евгением Кузнецовым. Россиянин на очень низкой скорости движется к воротам, перебирая шайбу, затем перед вратарём делает резкое движение и бросает в угол ворот.
«У него, очевидно, великолепные руки, и он двигается очень медленно и просто ждёт небольшого движения вратаря, который откроет угол. Вратарю приходится гадать, когда же он собирается бросить шайбу. Мне нравится, что он играет в моей команде, потому что на это весело смотреть и трудно остановить.
Я помню, как Патрик Кейн делал аналогичный приём 15 лет назад. Они очень мастеровитые ребята. Я думаю, что здесь нет никакого нарушения, пока шайба всё ещё движется вперёд, это по правилам. Это совершенно нормально», — цитирует вратаря The Hockey News.
В сегодняшнем матче с «Айлендерс» Кузнецов реализовал буллит в фирменном стиле в ворота Ильи Сорокина.
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