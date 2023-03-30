«Если вратари не приспособились к этому, это их проблема». Оши — о буллитах Кузнецова

Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши считает, что в исполнении буллитов российским форвардом «Кэпиталз» Евгением Кузнецовым нет ничего, что противоречило бы правилам НХЛ. Россиянин очень медленно катится к воротам, перебирая шайбу, и делая резкое движение перед вратарём, бросает шайбу в пустой угол ворот.

«У них есть установленные правила, здесь не может быть никаких разногласий. Вратари соперника прекрасно видели это исполнение. Поэтому, если они не приспосабливаются к этому, то это их собственная вина. Вратари проводят предварительную разведку, команды проводят предварительную подготовку, мы наблюдаем за приёмами других парней, они следят за тенденциями наших исполнителей. Так что будьте уверены, они это видели и ожидают с этим столкнуться», — цитирует Оши The Hockey News.

В сегодняшнем матче с «Айлендерс» Кузнецов реализовал буллит в фирменном стиле в ворота Ильи Сорокина.