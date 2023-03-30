Американский форвард «Авангарда» рассказал, что объединяет его с Толчинским и Грицюком

Американский нападающий «Авангарда» Алекс Бродхёрст поделился ожиданиями от серии плей-офф финала Восточной конференции с «Ак Барсом» и оценил игру своего звена с Сергеем Толчинским и Арсением Грицюком.

«У них хорошая команда, они играют по очень оборонительной системе. Будет непросто взломать их защиту, но мы готовы к этому вызову. Мы не будем слишком сильно менять свою игру, а продолжим играть таким же образом, какой позволил нам дойти до этой стадии плей-офф. Да, у них оборонительная, физически сильная команда, но мы будем готовы.

Моё взаимопонимание с Толчинским и Грицюком достигло пика? Они стали моими довольно близкими друзьями. Мы получаем удовольствие от игры вместе и хорошо ладим друг с другом – это важно для партнёров по звену. Наша «химия» хороша. Временами в сезоне мы играли не очень здорово, в какой-то момент стали играть немного иначе – более напористо и чуть проще. Самое важное, что касается нас, – мы все очень быстрые и изобретательные, мыслим в атакующем русле. Но вещь, которой мы гордимся, в течение плей-офф мы были хороши в оборонительных действиях», – передаёт слова Бродхёрста корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

«Авангард» проведёт первую игру серии финала Восточной конференции с «Ак Барсом» 1 апреля. Матч пройдёт в Казани.