Радулов: у «Авангарда» почти нет слабых сторон, «Ак Барсу» будет тяжело

Капитан «Ак Барса» Александр Радулов поделился ожиданиями от серии финала Восточной конференции КХЛ с «Авангардом» и рассказал общался ли с главным тренером «Адмирала» Леонидом Тамбиевым по окончании серии с дальневосточной командой.

«Авангард» — хорошая команда, они доказали это и в регулярном чемпионате. Но регулярка – это одно, плей-офф – совершенно другое. «Авангард» хорошо провёл два раунда, будет тяжело, но мы к этому готовы. У команды практически нет слабых сторон: хорошее нападение, защита, вратарь, игра в неравных составах. Ранее уже сказал, что на этой стадии плей-офф нет слабых команд с какими-то большими пробелами. Все равны, у всех есть хорошие шансы. Нужно выходить и играть.

Следил ли за сериями между «Ак Барсом» и «Авангардом» в последние сезоны? Особо не следил, но слышал, что «Ак Барс» два раза подряд проигрывал Омску. Это уже история, нужно жить сегодняшним днём, выходить и биться, полностью отдаваться.

Можно сказать, что «Ак Барс» может забрать эту серию за счёт духа, характера? Я бы не сказал, что у «Авангарда» есть какие-то проблемы с духом. Очень хороший, серьёзный соперник. Помню нашу последнюю игру в регулярном чемпионате, матч был кость в кость. У них не было некоторых лидеров, но другие ребята здорово играли, нам было тяжело. Нужно выходить и биться за команду, за герб на груди.

Общался ли с Тамбиевым после окончания серии с «Адмиралом»? Только после рукопожатия сказали друг другу пару хороших слов. Своей работой он заслужил только лестные отзывы. Весь «Адмирал», его болельщики доказали, что очень сильно любят хоккей, их можно ставить в пример многим нашим большим регионам. Во Владивостоке хоккейный бум, приятно играть на таких аренах в такой атмосфере», — цитирует Радулова пресс-служба клуба.

«Ак Барс» проведёт первую игру серии финала Восточной конференции с «Авангардом» 1 апреля. Матч пройдёт в Казани.