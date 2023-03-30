Борис Михайлов: ЦСКА заслуженно прошёл «Локомотив» в плей-офф. Всё встало на свои места

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов считает, что ЦСКА заслуженно прошёл «Локомотив» в серии полуфинала Западной конференции КХЛ. В седьмом матче серии армейцы разгромили ярославцев со счётом 5:0.
«Не ожидал, что ЦСКА так крупно обыграет «Локомотив» в седьмом матче серии. Удалось победить за счёт своевременно заброшенных шайб. Противник не ожидал, что уже в первом периоде хоккеисты ЦСКА забьют два раза. В этой игре нападающие сыграли результативно. А когда нападающие забивают, оборона чувствует себя уверенно, да и вратарь играет здорово. Всё встало на свои места — ЦСКА заслуженно прошёл «Локомотив» в плей-офф КХЛ», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
В финале Запада ЦСКА сыграет со СКА. Первый матч серии пройдёт в Санкт-Петербурге 2 апреля.
- 30 марта 2023
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