Кожевников: надо менять регламент плей-офф КХЛ. Третьяк молчит, а потом раз — и говорит

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал заявление президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка о том, что в следующем сезоне КХЛ нужно провести перекрёстный плей-офф между конференциями, чтобы избежать повторения финалов. Напомним, СКА и ЦСКА пятый раз подряд сыграют в финале Западной конференции Кубка Гагарина.
«Надо менять регламент плей-офф КХЛ. Об этом говорят уже десять лет. Третьяк сидит и молчит, а потом раз — и что-то говорит. Надо хотя бы попробовать что-то изменить. Никто не говорит, что регламент нужно менять навечно, но всё же стоит посмотреть на то, как это будет работать», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Ранее капитан «Ак Барса» Александр Радулов заявил, что его устраивает текущий формат плей-офф.
- 30 марта 2023
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