Сушинский: мне было бы интересно, если ЦСКА и СКА смогут встретиться только в финале КХЛ

Бывший форвард сборной России Максим Сушинский высказался за проведение перекрёстного плей-офф между разными конференциями КХЛ. Ранее президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что в следующем сезоне КХЛ нужно ввести перекрёстный плей-офф.

«Если отталкиваться от разведения ЦСКА и СКА, то перекрёстный плей-офф — нормальная идея. Мне было бы интересно посмотреть на сетку плей-офф, если ЦСКА и СКА смогут встретиться только в финале КХЛ», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

Ранее капитан «Ак Барса» Александр Радулов заявил, что его устраивает текущий формат плей-офф. В финале Западной конференции в пятый раз подряд сыграют СКА и ЦСКА.