Крикунов: фаворитами в гонке за Кубок Гагарина выглядят СКА и ЦСКА

Экс-главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов определил фаворитов в сериях плей-офф финалов конференций КХЛ. Специалист считает, что главными претендентами на Кубок Гагарина являются западные команды.

«Фаворитом Востока мне кажется «Ак Барс». Несмотря на то, что «Авангард» хорошая команда, даже слов нет. Во главе «Ак Барса» опытный Билялетдинов, а опыт не купишь. У той и другой команды примерно одинаковые вратари. Но «Ак Барс» играет в такой хоккей, что не так просто прорвать их оборону.

Что касается Запада, то у ЦСКА получилось 14 игр. Они сыграли по семь матчей с Череповцом и Ярославлем — конечно, определённая усталость копится. ЦСКА уже долго работает, и чуть не случился сбой, только в седьмой игре повалили Ярославль. Конечно, команде надо было немного отдохнуть перед плей-офф. Но всё-таки это финал, тут эмоции будут играть большое значение. При этом понятно, что СКА идёт за Кубком. Они отдыхали и будут посвежее, повеселее. Здесь тяжело назвать фаворита. ЦСКА поопытнее, а СКА провёл хорошую селекционную работу. По составу, наверно, СКА посильнее, а по духу — ЦСКА. СКА голодный и идёт за Кубком. Не знаю, кому здесь отдать предпочтение.

Фаворитами в гонке за Кубок Гагарина выглядят СКА и ЦСКА. Кубок будет на Западе», — цитирует Крикунова Metaratings.ru.

«Ак Барс» проведёт первую игру серии финала Восточной конференции с «Авангардом» 1 апреля. Матч пройдёт в Казани. Первый матч серии Финала Западной конференции КХЛ между СКА и ЦСКА пройдёт в Санкт-Петербурге 2 апреля.