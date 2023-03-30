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Игорь Ларионов обратился к болельщикам «Торпедо» с благодарностью за поддержку в сезоне

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов в одной из своих социальных сетей обратился к болельщикам нижегородцев с благодарностью за поддержку в сезоне.

«Нижнему Новгороду и болельщикам «Торпедо» по всей стране низкий поклон за любовь и крутую поддержку команды в течение сложного и интересного сезона.

Ребятам и персоналу – дань уважения за высокий уровень профессионального отношения к своей профессии, без которого бы не началось наше движение наверх.

Высокие стандарты требуют высокой ответственности. Ждём всех на матчах в сезоне-2023/2024! Только вперёд, «Торпедо»!» – написал Ларионов.

Напомним, «Торпедо» вылетело из плей-офф во втором раунде, уступив СКА 0-4 в серии. В регулярке нижегородцы заняли четвёртое место в таблице Запада.