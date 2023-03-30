Буре — о достижении Кузьменко: вдвойне приятно, что мой рекорд побил наш русский парень

Член совета Международной федерации хоккея и бывший форвард «Ванкувер Кэнакс» Павел Буре оценил достижение Андрея Кузьменко. Напомним, Кузьменко побил рекорд Буре по заброшенным шайбам в дебютном сезоне за «косаток».

«Рекорды ставят для того, чтобы их бить. Приятно, что моё достижение продержалось больше 30 лет, и вдвойне приятно, что его побил наш русский парень.

Андрей Кузьменко — очень хороший нападающий, у него есть все качества, которыми славится наша хоккейная школа: скорость, блестящая обводка, маневренность, хороший бросок, чувство гола. На протяжении нескольких сезонов Кузьменко был одним из сильнейших нападающих в Континентальной хоккейной лиге, поэтому совсем неудивительно, что в НХЛ он стал одним из самых ярких игроков сезона. Желаю Андрею удачи, пусть добивается побед во всех клубных и международных соревнованиях, прославляет российский хоккей», — цитирует Буре ТАСС.

Кузьменко в текущем сезоне провёл 73 игры, в которых набрал 68 (37+31) очков.