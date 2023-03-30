Экс-игрок СКА: ЦСКА — более матёрая команда, петербуржцы идут «вторым номером» в серии

Бронзовый призёр чемпионата СССР 1971 года в составе СКА Константин Меньшиков поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина Западной конференции между клубом из Санкт-Петербурга и ЦСКА.

«Если Яшкин у СКА будет забивать в каждой игре, тогда шансы питерских армейцев возрастут. Всё-таки Яшкин — лучший бомбардир регулярного чемпионата. Но почему-то в последних матчах с «Торпедо» не играл. Сидел на трибуне. И травмы вроде никакой не получал. Загадочная история.

Без Яшкина СКА не справится? Просто ЦСКА идёт по нарастающей в Кубке Гагарина. «Локомотив» — неплохая команда, но в последней игре им даже вздохнуть не дали. Счёт говорит сам за себя — 5:0. Перебегали, перебросали, все показатели у ЦСКА выше были. Это очень мощная команда.

СКА в это время отдыхал после лёгкой победы над «Торпедо»? Ну, это по-разному бывает. Кому-то отдых мешает, кому-то помогает. Всё зависит от того, как ребята настроятся, как пойдёт игра у вратарей, в хоккее много нюансов.

ЦСКА — более матёрая команда? Да. Они в прошлом сезоне вообще-то выиграли Кубок Гагарина. СКА идёт «вторым номером» в этой дуэли. Серия будет сложная. ЦСКА играет в более современный канадский хоккей. Много столкновений, силовой борьбы, агрессивной игры. Команды ЦСКА и СКА — примерно равные, но в то же время разные. Победит тот, у кого получится показать свою лучшую игру. Четырёх матчей тут не хватит.

Какие козыри у СКА? У СКА более техничные, тонкие игроки — такие, как Гусев, Хайруллин. В то же время это более легковесная команда. ЦСКА — машина. Помните, как Сергей Фёдоров играл? Мощный, техничный, катил хорошо, держал на плечах всю пятёрку. Вот и команда у него такая же. Кстати, у Фёдорова — три перстня обладателя Кубка Стэнли. У Романа Ротенберга таких перстней нет, разве что как у менеджера. Тоже фактор. Но будет интересная борьба», — приводит слова Меньшикова «РБ Спорт».

Серия СКА — ЦСКА начнётся 2 апреля в Санкт-Петербурге в 17:00 мск.