Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Накануне, 29 марта, завершился седьмой матч в серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Локомотивом». Армейцы победили с разгромным счётом 5:0 и стали последним полуфиналистом текущего плей-офф.

В розыгрыше Кубка Гагарина остались четыре команды. От Западной конференции право сыграть в финале разыграют СКА и ЦСКА, от Восточной конференции — «Ак Барс» и «Авангард».

«Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: кто станет обладателем Кубка Гагарина — 2023?

Напомним, серия финала Западной конференции СКА — ЦСКА начнётся 2 апреля в Санкт-Петербурге в 17:00 мск. Следующие игры состоятся 4, 6, 8 и, при необходимости, 10, 12, 14 апреля.

На Востоке «Ак Барс» примет омский «Авангард» в Казани 1 апреля. Встреча запланирована на 17:00 мск. Следующие игры состоятся 3, 5, 7 и, при необходимости, 9, 11, 13 апреля.