Бабаев: «Локомотив» в серии с ЦСКА заслужил пройти в следующий раунд

Агент Шуми Бабаев подвёл итог серии Кубка Гагарина ЦСКА — «Локомотив» и оценил сезон железнодорожников.

«Локомотив» всю серию играл лучше и агрессивнее. ЦСКА выбрал тактику от обороны и мало бросал, в такой хоккей сейчас играют многие команды, но у них нет столько мастеров. Поэтому армейцы смогли воплотить минимальное количество бросков в голы. В последнем матче ЦСКА, не имея территориального и игрового преимущества, был лучше за счёт реализации. «Локомотив» заслужил пройти в следующий раунд, потому что в этой игре показал хороший, атакующий хоккей и пытался победить, а 0:5 не отражает расклада. Сказались какие-то недоработки, и их нужно будет разобрать.

Дальше ЦСКА будет очень тяжело со СКА, в составе которого высококлассные игроки, реализующие свои моменты. Эта серия будет показательной в плане того, на что способны московские армейцы. В случае поражения станет понятно, что в предыдущих раундах они проходили больше за счёт удачи.

Есть ли какой-то прогресс у «Локомотива»? К сожалению, мне кажется, что «Локомотив» стоит на месте. Мы не видим сильного прогресса у игроков. Максима Шалунова не можем рассматривать: в этом сезоне он «выстрелил» не за счёт того, что в клубе что-то кардинально изменилось. В «Локомотиве» есть небольшой застой. В последние годы команда играет в один и тот же хоккей, и тренер подбирается под эту систему. Возможно, стоит пересмотреть качество и организацию игры, попытаться вернуться к атакующему хоккею. Раньше на «Локомотив» ходила полная арена, а сейчас трибуны не заполняются. Надо делать хоккей для зрителя», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

ЦСКА сыграет в финале Кубка Гагарина Западной конференции со СКА. Первый матч состоится 2 апреля в Санкт-Петербурге и начнётся в 17:00 мск.