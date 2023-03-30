Вячеслав Быков: плей-офф — это совсем не про функциональность, а про психологию

Экс главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал о серии Кубка Гагарина между СКА и ЦСКА, а также назвал причины вылета «Локомотива» из плей-офф.
«Я никогда прогнозов не даю, но скажу, что результаты прошлых армейских серий никакого значения сейчас иметь не будут. Как и всегда, будет очень упорная серия с равными шансами.
Ярославль психологически оказался не готов забрать серию с ЦСКА, а когда голова в сомнении, то и ноги ватные. И в этом было главное преимущество ЦСКА, ведь плей-офф — это совсем не про функциональность, а про психологию», — цитирует Быкова Metaratings.ru.
Серия финала Западной конференции СКА — ЦСКА начнётся 2 апреля в Санкт-Петербурге в 17:00 мск. Следующие игры состоятся 4, 6, 8 и, при необходимости, 10, 12, 14 апреля.
- 30 марта 2023
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