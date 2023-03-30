Нападающий «Ак Барса»: толку играть в атаку, если получишь 0-4 в серии?

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров оценил игру казанцев в первых раундах плей-офф и поделился ожиданиями от серии с «Авангардом».
«Нефтехимик» и «Адмирал» — разные команды, одни быстрые, другие хорошо обороняются, у них такой финский хоккей. Обе команды неприятные. А опыт какой? Знаем теперь как на Дальний Восток летать. Было интересно проверить свои силы, приличные команды, потрепали нам нервы — будь здоров!
Встреча с «Авангардом»? Принципиальности никакой. Я там год всего поиграл, ни с кем не ругался, со всеми хорошие отношения. Хочется выиграть, а что три серии проиграли им — где-то чуть-чуть не везло. Это тоже хорошая команда, считаю, что будет интересная серия, не знаю, сколько матчей. Но бой будет приличный. Стартанули в регулярном чемпионате они не очень, а теперь команда хорошая и по подбору игроков, и по реализации, и есть бригады под большинство хорошие. В целом готовимся в обычном режиме.
В плане большинства у нас много что не получается, особенно на выезде. А в плане духа и характера проблем нет, все понимают нашу цель. Мы системно играем и переигрываем за счёт этого соперника. Строго играем, у нас нормальный хоккей, который приносит победы. Толку играть в атаку, если получишь 0-4 в серии? Потихоньку с каждой игрой идём к своему результату. Все установки выполняем. А с «Авангардом» как играли, так и будем играть, внесём небольшие корректировки», — приводит слова Петрова Metaratings.ru.
«Ак Барс» примет омский «Авангард» в Казани 1 апреля. Встреча запланирована на 17:00 мск. Следующие игры состоятся 3, 5, 7 и, при необходимости, 9, 11, 13 апреля.
- 30 марта 2023
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