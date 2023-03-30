Полунин: тема, что в «Локомотиве» собраны таланты, которые не могут выиграть — подбешивает

Нападающий «Локомотива» Александр Полунин подвёл итоги серии Кубка Гагарина с ЦСКА (3-4).

«Мы не опускали рук и не теряли надежды. Вопрос веры в себя: много разговоров тренеры с нами вели. Раньше «Локомотив» мог потухнуть, как что-то складывалось не в нашу пользу, сейчас мы от этого, надеюсь, ушли. Но, опять же, после 0:5 рассуждать на эту тему неправильно и, наверное, даже тупо. Это всё надо доказывать результатом, а не словами объяснять.

Почему шесть лет подряд все серии с питерскими или московскими армейцами заканчиваются поражением? Тогда очень большой вклад внесли легионеры — Накладал, Контиола, Тальбо, Кронвалль. Сейчас те, кто в команде, должны становиться такими лидерами. Вот сейчас говорят, что ЦСКА опытнее, что-то про их серию в седьмых матчах. Но у нас полкоманды играли в финалах молодёжных чемпионатов мира, больше половины призёры МЧМ, в первой сборной кто-то поиграл. Вот эта тема, что в Ярославле собраны таланты, которые не могут ничего выиграть, она, честно, подбешивает. Мы можем выигрывать, мы должны выигрывать. Тем более в таком составе сколько нам осталось? Год? Два?

Вот в том сезоне после того, как слетели 0-4, мы начали готовиться к следующему плей-офф ещё в весеннем цикле. Не просто тренироваться влёгкую до конца апреля, а именно серьёзно работать над важными моментами. Итогом этой работы в год стали 3-4 с ЦСКА. Как вот ломать эту стену? Только ещё большими усилиями», — цитирует Полунина «РБ Спорт».

25-летний форвард провёл в плей-офф 12 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу.