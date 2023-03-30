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Борис Михайлов отреагировал на идею Третьяка провести перекрёстный плей-офф в КХЛ

Борис Михайлов отреагировал на идею Третьяка провести перекрёстный плей-офф в КХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил идею проводить со следующего сезона перекрёстный плей-офф в КХЛ.

«Третьяк высказал свою мысль о проведении перекрёстного плей-офф, но всё будет решать руководство КХЛ. Некоторые говорят, что устали от армейского дерби, но никуда не денешься — есть календарь и положение проведения чемпионата. Мне будет интересно посмотреть, если руководство не только КХЛ, но и клубов решат изменить порядок проведения соревнования. Но нужно сыграть хотя бы один сезон, чтобы говорить о пользе изменений для российского хоккея при новой системе», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

Напомним, накануне президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк предложил в следующем сезоне провести перекрёстный плей-офф в КХЛ.

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