Каменский: ЦСКА — профессионал по седьмым матчам в плей-офф. Команда, битая в боях

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский рассказал про решающий, седьмой матч в серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Локомотивом» (5:0).

«ЦСКА — профессионал по седьмым матчам в плей-офф. Команда, битая в боях: проявила характер и мастерство. «Локомотив» старался, но им не хватило физической формы, чтобы противостоять ЦСКА. В завершении атак армейцы были настойчивее — в итоге реализовали свои моменты. Серия получилась очень красивая, а команды играли здорово», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Отметим, армейский клуб выиграл четвёртую серию Кубка Гагарина в седьмом матче подряд. В прошлом сезоне армейцы победили в сериях со СКА (4-3) и магнитогорским «Металлургом» (4-3 в финале). В текущем плей-офф ЦСКА в первом раунде одолел череповецкую «Северсталь» со счётом 4-3.