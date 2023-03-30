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Крикунов: пусть Ротенберг рискнёт тренировать сборную России

Крикунов: пусть Ротенберг рискнёт тренировать сборную России
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Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов порассуждал, кто теоретически может сменить Алексея Жамнова на посту главного тренера национальной команды.

«Кто может быть новым главным тренером сборной в случае ухода Жамнова? У нас большой выбор специалистов. Пусть Ротенберг попробует! Он с головой в омут хоккейный опустился, так пусть рискнёт тренировать сборную России. В СКА пока всё у него получается», — приводит слова Крикунова Sport24.

Напомним, ранее в СМИ появились слухи о том, что ФХР не собирается продлевать с Алексеем Жамновым контракт из-за недовольства его результатами на посту тренера национальной команды, однако специалист опроверг эту информацию.

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