Крикунов: пусть Ротенберг рискнёт тренировать сборную России
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Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов порассуждал, кто теоретически может сменить Алексея Жамнова на посту главного тренера национальной команды.
«Кто может быть новым главным тренером сборной в случае ухода Жамнова? У нас большой выбор специалистов. Пусть Ротенберг попробует! Он с головой в омут хоккейный опустился, так пусть рискнёт тренировать сборную России. В СКА пока всё у него получается», — приводит слова Крикунова Sport24.
Напомним, ранее в СМИ появились слухи о том, что ФХР не собирается продлевать с Алексеем Жамновым контракт из-за недовольства его результатами на посту тренера национальной команды, однако специалист опроверг эту информацию.
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