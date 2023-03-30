Крикунов: пусть Ротенберг рискнёт тренировать сборную России

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов порассуждал, кто теоретически может сменить Алексея Жамнова на посту главного тренера национальной команды.

«Кто может быть новым главным тренером сборной в случае ухода Жамнова? У нас большой выбор специалистов. Пусть Ротенберг попробует! Он с головой в омут хоккейный опустился, так пусть рискнёт тренировать сборную России. В СКА пока всё у него получается», — приводит слова Крикунова Sport24.

Напомним, ранее в СМИ появились слухи о том, что ФХР не собирается продлевать с Алексеем Жамновым контракт из-за недовольства его результатами на посту тренера национальной команды, однако специалист опроверг эту информацию.