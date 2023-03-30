Миронов — о Знарке: на тренировке чуть голову отвернёшь, и можно сразу уйти с занятия

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов рассказал о работе Олега Знарка во времена его пребывания в столичном клубе.
«На тренировке чуть голову отвернёшь, когда он что-то объясняет, и можно сразу с тренировки уйти. И это не только для молодых, он и взрослых-то выгонял. Но это правильно. Дисциплина такая была, с открытым ртом всё слушали. Работали методики, почему нет? Я вижу, что бывают иногда моменты, что ребята расслабляются. Удар «по мозгам» — и ты начинаешь больше думать и ценить моменты, что у тебя есть», — приводит слова Миронова сайт Континентальной хоккейной лиги.
28-летний игрок обороны в регулярном сезоне-2022/2023 провёл за бело-голубых 65 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал 22 результативные передачи, набрав в общей сложности 31 очко. В плей-офф Миронов сыграл шесть игр, в которых набрал 4 (0+4) результативных балла.
- 30 марта 2023
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