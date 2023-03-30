Новиков: вопрос совмещения постов будет зависеть не от Жамнова, а руководства «Спартака»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков рассказал о совмещении постов главного тренера Алексеем Жамновым в сборной России и «Спартаке».

«Сложно давать оценку возможному уходу Жамнова из сборной. Здесь вопрос серьёзный, государственный, и решать его должны люди из ФХР. Ситуация тяжёлая, нет понимания по поводу международных соревнований. Надо определиться, стоит Алексею совмещать работу в клубе и национальной команде или нет. Руководители здесь должны всё взвесить и принять решение. Если нас скоро могут допустить до международных соревнований, то это одно, если нет, то это другое дело.

Жамнов принял ответственное решение – возглавил «Спартак». Красно-белые на протяжении многих лет не дают тот результат, которого от них ждут болельщики и руководители клуба. Руководство «Спартака» делает всё возможное и создаёт все условия для того, чтобы команда хорошо выступала. Не слышал каких-то проблем в обеспечении клуба, хотя обеспечить команду недёшево. В этой ситуации красно-белым нужен результат, чтобы болельщики ходили на игры, спонсоры были уверены, что их вложения не напрасны.

Думаю, что в первую очередь Жамнов будет обсуждать вопрос совмещения с руководством «Спартака» и всё будет зависеть не от Алексея, а боссов красно-белых. Жамнов – уважаемый человек и хоккеист, вопросов по пониманию хоккея к нему нет. Но то, что для Алексея главная работа будет в «Спартаке» – это факт. Сборная сейчас ограничена в международных соревнованиях, и эта должность символична на данный момент, а работа в клубе серьёзная, тем более в такой команде, как «Спартак». Этот год для красно-былых должен быть решающим», – сказал Новиков Metaratings.ru.

Напомним, ранее в СМИ появились слухи о том, что ФХР не собирается продлевать с Алексеем Жамновым контракт из-за недовольства его результатами на посту тренера национальной команды, однако специалист опроверг эту информацию.