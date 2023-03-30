Быков: Федерация хоккея Латвии дискриминирует своих же игроков, она их наказывает

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил решение Федерации хоккея Латвии не вызывать игроков в сборную из КХЛ на чемпионат мира.
«Они своих игроков наказывают. Не думаю, что это правильно, но это их решение. Я даже не сторонник говорить, как это повлияет на их игру. Я считаю, что они дискриминируют своих же игроков. Вредят ли при этом они своей же сборной? Конечно, одно с другим связано, конечно, безусловно.
Игроки же едут, подписывают контракты за рубежом, с одной стороны, открыть для себя другую страну в какой-то степени, открыть другой хоккей, может быть, ну и в большей степени заработать денег. Если там не способны создать условия для своих игроков, и хоккеисты бы не уехали от хорошей жизни. Если они у себя не создали условия, да ещё и здесь их прибивают, то такое у них отношение к своим», — цитирует Быкова «ВсёПроСпорт».
Напомним, накануне генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Робертс Плужейтс заявил, что вратарь хабаровского «Амура» Янис Калниньш и форвард владивостокского «Адмирала» Николай Елисеев не будут вызваны в национальную команду для подготовки к чемпионату мира.
- 30 марта 2023
-
22:40
-
22:26
-
22:09
-
22:00
-
21:35
-
21:15
-
21:10
-
21:00
-
20:52
-
20:45
-
20:30
-
20:10
-
20:01
-
19:41
-
19:24
-
19:01
-
18:44
-
18:36
-
18:20
-
18:07
-
17:47
-
17:35
-
17:20
-
17:13
-
17:00
-
16:42
-
16:30
-
16:15
-
16:08
-
16:00
-
15:45
-
15:20
-
15:00
-
14:45
-
14:30