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Хет-трик Ткачука помог «Флориде» обыграть «Монреаль»

Хет-трик Ткачука помог «Флориде» обыграть «Монреаль»
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Флориду Пантерз». Победу по итогам встречи одержали гости со счётом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).

Счёт в матче был открыт на второй минуте встречи — Шон Фаррелл вывел хозяев льда вперёд. На пятой минуте игрового времени усилиями Антона Лунделля с передач Мэттью Ткачука и Ээту Луостаринена «Флорида» сравняла счёт.

На старте второго периода отличился уже Ткачук, выведя «Флориду» вперёд, а на 25-й минуте Мэттью оформил дубль.

На 51-й минуте точный бросок Лунделля, также оформившего дубль, утроил преимущество «Флориды» в счёте. В концовке встречи отличился Рафаэль Арве-Пинар, сокративший отставание «Монреаля» в счёте. Точку в матче броском в пустые ворота поставил Мэттью Ткачук, оформивший хет-трик — 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2023, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Фаррелл (Эванс) – 01:22 (5x5)   1:1 Лунделль (Луостаринен, Ткачук) – 04:09 (5x5)   1:2 Ткачук (Райнхарт, Монтур) – 23:59 (5x4)   1:3 Ткачук (Лунделль, Экблад) – 25:57 (5x5)   1:4 Лунделль – 50:15 (5x5)   2:4 Арве-Пинар (Хоффман, Мэтисон) – 58:35 (6x4)   2:5 Ткачук (Барков, Райнхарт) – 59:40 (en)
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