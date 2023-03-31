Хет-трик Ткачука помог «Флориде» обыграть «Монреаль»

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Флориду Пантерз». Победу по итогам встречи одержали гости со счётом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).
Счёт в матче был открыт на второй минуте встречи — Шон Фаррелл вывел хозяев льда вперёд. На пятой минуте игрового времени усилиями Антона Лунделля с передач Мэттью Ткачука и Ээту Луостаринена «Флорида» сравняла счёт.
На старте второго периода отличился уже Ткачук, выведя «Флориду» вперёд, а на 25-й минуте Мэттью оформил дубль.
На 51-й минуте точный бросок Лунделля, также оформившего дубль, утроил преимущество «Флориды» в счёте. В концовке встречи отличился Рафаэль Арве-Пинар, сокративший отставание «Монреаля» в счёте. Точку в матче броском в пустые ворота поставил Мэттью Ткачук, оформивший хет-трик — 5:2.
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