Голевая передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Нэшвилл»

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Победу по итогам встречи одержали хозяева со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Счёт в матче был открыт только на 35-й минуте встречи — отличился Джейсон Цукер, выведя хозяев вперёд. Ассистировали Цукеру Брайан Дюмулен и россиянин Евгений Малкин.

Вторая шайба в ворота Юусе Сарос залетела на 54-й минуте игрового времени — её автором стал Джейк Гюнцель.

Больше забитых голов в этом матче зрители не увидели.

«Питтсбург» одержал третью победу в последних пяти матчах, «Нэшвилл» потерпел третье поражение в пяти последгних встречах.