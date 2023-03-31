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Голевая передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Нэшвилл»

Голевая передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Нэшвилл»
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Победу по итогам встречи одержали хозяева со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Счёт в матче был открыт только на 35-й минуте встречи — отличился Джейсон Цукер, выведя хозяев вперёд. Ассистировали Цукеру Брайан Дюмулен и россиянин Евгений Малкин.

Вторая шайба в ворота Юусе Сарос залетела на 54-й минуте игрового времени — её автором стал Джейк Гюнцель.

Больше забитых голов в этом матче зрители не увидели.

«Питтсбург» одержал третью победу в последних пяти матчах, «Нэшвилл» потерпел третье поражение в пяти последгних встречах.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2023, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Цукер (Дюмулен, Малкин) – 34:15 (5x5)   2:0 Гюнцель (Ракелль, Летанг) – 53:03 (5x4)
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