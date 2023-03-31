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Передача Сергачёва помогла «Тампе» крупно обыграть «Вашингтон», у Овечкина – «-3»

Передача Сергачёва помогла «Тампе» крупно обыграть «Вашингтон», у Овечкина – «-3»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч прошёл в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершился победой хозяев со счётом 5:1.

В составе «Тампы» отличились Алекс Киллорн, Стивен Стэмкос, Пэт Марун (дважды) и Эрик Чернак. Российский защитник Михаил Сергачёв отметился результативной передачей. Форвард Никита Кучеров не отметился результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский сделал 28 сейвов.

За «Вашингтон» забил Крэйг Смит. Российский нападающий Александр Овечкин завершил матч с коэффициентом полезности «-3». Форвард Евгений Кузнецов не отметился результативными действиями. Защитник Александр Алексеев завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2023, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Киллорн (Сергачёв, Стэмкос) – 09:20 (5x4)   2:0 Стэмкос (Белльмар) – 19:57 (5x5)   2:1 Смит (Манта, Сандин) – 36:10 (5x5)   3:1 Марун (Чирелли) – 44:30 (5x5)   4:1 Марун (Чирелли, Киллорн) – 56:28 (5x5)   5:1 Чернак – 58:06 (en)
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