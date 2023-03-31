«Бостон» стал победителем кубка Президента

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Победу в этой игре одержали хозяева в овертайме со счётом 2:1.

На 9-й минуте Джек Рослович вывел гостей вперёд с передачи Лиама Фуди.

Во втором периоде на 31-й минуте равенство в матче восстановил канадский нападающий «Брюинз» Тайлер Бертуцци. Ему ассистировали Павел Заха и Чарли Макэвой.

Третья двадцатиминутка встречи оказалась безголевой.

Итоговый счёт в овертайме установил Давид Пастрняк — 2:1 в пользу «Бостона».

Таким образом, «Бостон» набрал 121 очко и досрочно стал победителем кубка Президента. Он вручается команде, завершившей регулярный чемпионат НХЛ с наибольшим количеством очков.