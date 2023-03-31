Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Филадельфии» подрался с двумя соперниками за одну паузу. Видео

Форвард «Филадельфии» подрался с двумя соперниками за одну паузу. Видео
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

Нападающий «Филадельфии» Николя Делорье подрался с двумя соперниками в течение одной паузы в этом матче. Форвард «Оттавы» Остин Уотсон противостоял канадцу первым, вторым игроком оказался нападающий Марк Кастелиц.

ВИДЕО

Российские защитники Артём Зуб и Иван Проворов не отметились результативными действиями в этой встрече.

В следующем матче «Оттава» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Филадельфия» встретится с «Баффало Сэйбрз». Обе встречи пройдут 2 апреля.

Материалы по теме
«Оттава» в овертайме обыграла «Филадельфию» в матче с девятью голами
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023