Форвард «Филадельфии» подрался с двумя соперниками за одну паузу. Видео
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.
Нападающий «Филадельфии» Николя Делорье подрался с двумя соперниками в течение одной паузы в этом матче. Форвард «Оттавы» Остин Уотсон противостоял канадцу первым, вторым игроком оказался нападающий Марк Кастелиц.
Российские защитники Артём Зуб и Иван Проворов не отметились результативными действиями в этой встрече.
В следующем матче «Оттава» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Филадельфия» встретится с «Баффало Сэйбрз». Обе встречи пройдут 2 апреля.
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