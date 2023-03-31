Коннор Макдэвид забил 300-й гол в НХЛ

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» в эти минуты проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Лос-Анджелес Кингз».

На момент написания новости в игре проходит третий период, хозяева ведут со счётом 2:0.

На 44-й минуте матча очередной гол для себя забил Коннор Макдэвид. Примечательно, что канадский форвард отличился в меньшинстве, а эта заброшенная шайба стала 300-й для него в НХЛ.

В прошлой игре Макдэвид отметился ассистентским хет-триком, благодаря чему достиг отметки в 70 очков на выезде в этом сезоне НХЛ. Канадский форвард стал первым игроком НХЛ за последние 30 лет, кому покорилось это достижение. В сезоне-1992/1993 Стив Айзерман завершил регулярку с 84 очками в гостевых матчах.