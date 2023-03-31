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300-й гол Макдэвида в НХЛ помог «Эдмонтону» обыграть «Лос-Анджелес»

300-й гол Макдэвида в НХЛ помог «Эдмонтону» обыграть «Лос-Анджелес»
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В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева сумели добиться победы со счётом 2:0.

Первый гол в матче забил канадский нападающий «Ойлерз» Эвандер Кейн. Ему ассистировали форварды Леон Драйзайтль и Кайлер Ямамото.

На 44-й минуте в составе «нефтяников» заброшенной шайбой отметился нападающий Коннор Макдэвид, для которого этот забитый гол стал 300-м за карьеру в НХЛ. Канадский форвард затратил 563 матча на покорение рубежа, и лишь двоедействующих игроков уложились быстрее.

«Эдмонтон» одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

В следующем матче «Ойлерз» сыграют с «Анахаймом», а «Кингс» встретятся с «Сиэтлом».

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2023, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Кейн (Драйзайтль, Ямамото) – 19:08 (5x5)   2:0 Макдэвид – 43:53 (4x5)
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