300-й гол Макдэвида в НХЛ помог «Эдмонтону» обыграть «Лос-Анджелес»

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева сумели добиться победы со счётом 2:0.
Первый гол в матче забил канадский нападающий «Ойлерз» Эвандер Кейн. Ему ассистировали форварды Леон Драйзайтль и Кайлер Ямамото.
На 44-й минуте в составе «нефтяников» заброшенной шайбой отметился нападающий Коннор Макдэвид, для которого этот забитый гол стал 300-м за карьеру в НХЛ. Канадский форвард затратил 563 матча на покорение рубежа, и лишь двоедействующих игроков уложились быстрее.
«Эдмонтон» одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.
В следующем матче «Ойлерз» сыграют с «Анахаймом», а «Кингс» встретятся с «Сиэтлом».
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