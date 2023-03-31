Макдэвид теперь уступает только Овечкину по голам в одной регулярке НХЛ в XXI веке

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева сумели добиться победы со счётом 2:0.
На 44-й минуте в составе «нефтяников» заброшенной шайбой отметился нападающий Коннор Макдэвид, для которого этот забитый гол стал 300-м за карьеру в НХЛ. Канадский форвард забросил 61-ю шайбу в нынешнем сезоне, что является вторым результатом в лиге в XXI веке. Сегодня Макдэвид превзошёл показатели Стивена Стэмкоса («Тампа», 2011/2012, 60 голов в 82 играх) и Остона Мэттьюса («Торонто», 2021/2022, в 60 голов 73 играх).
В этом столетии только одному игроку удавалось забить больше голов в одной регулярке — в сезоне-2007/2008 нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 65 шайб. Сейчас на счету Макдэвида 61 гол в 76 матчах, и в его распоряжении есть ещё шесть встреч для погони за результатом россиянина.
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