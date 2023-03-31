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Гол Барбашёва не спас «Вегас» от поражения в матче с «Сан-Хосе»

Гол Барбашёва не спас «Вегас» от поражения в матче с «Сан-Хосе»
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В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Вегас Голден Найтс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:3 в овертайме.

Российский форвард «Вегаса» Иван Барбашёв забросил шайбу в большинстве на старте второго периода. Россиянин нанёс три броска и закончил матч с показателем полезности «-1». Российский форвард «Голден Найтс» Павел Дорофеев набранными баллами не отметился и закончил матч с показателем полезности «+1». По ходу матча «Вегасу» удалось отыграть две шайбы, однако грубая ошибка защитника Алекса Пьетранджело в овертайме позволила форварду «Сан-Хосе» Логану Кутюру забросить победную шайбу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2023, пятница. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
4 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Ферраро (Бордело, Тран) – 04:16 (5x5)   2:0 Линдблом (Ферраро, Тран) – 14:31 (5x5)   2:1 Хаг (Хаттон) – 16:55 (5x5)   2:2 Барбашёв (Руа, Айкел) – 21:08 (5x4)   3:2 Гертл (Каут, Петерсон) – 31:47 (5x5)   3:3 Амадио (Стивенсон, Хаттон) – 50:07 (5x5)   4:3 Кутюр – 60:50 (3x3)

«Вегас» потерпел второе поражение кряду. «Акулы» одержали вторую победу подряд.

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