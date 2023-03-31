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Лавиолетт — о поражении от «Тампа-Бэй»: мы проигрывали единоборства и были медлительны

Лавиолетт — о поражении от «Тампа-Бэй»: мы проигрывали единоборства и были медлительны
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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт разочарован результатом матча с «Тампа-Бэй» (1:5) и посетовал на плохое начало игры. Хоккеисты «Кэпиталз» после первого периода уступали со счётом 0:2.

«Наш первый период был тяжёлым, мы не хотели так начинать матч. Мы провели отличный второй период, и дали себе шанс в этой игре, но начало третьего периода было не очень хорошим. Мы были недостаточно быстры, проигрывали единоборства и в целом были неконкурентоспособны. Мне понравилось, как мы играли во втором периоде, но в конце концов мы уступили», — цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» проиграл шесть матчей из последних семи и сохраняет лишь математические шансы на плей-офф. За шесть матчей до конца регулярки «Кэпиталз» отстают от зоны плей-офф на семь очков. Следующий матч «Вашингтон» проведёт дома 2 апреля с «Рейнджерс».

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