«Бостон» установил новый клубный рекорд по числу побед в регулярном чемпионате НХЛ

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» прошёл очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Победу в этой игре одержали хозяева в овертайме со счётом 2:1.
Эта победа стала для «Брюинз» 58-й в текущем сезоне. Таким образом, «Бостон» установил новый клубный рекорд по числу выигранных матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Так же «мишки» повторили клубный рекорд по количеству набранных очков (121).
«Бостон» досрочно стал обладателем Президентского кубка и показал четвёртый результат за последние 37 лет в НХЛ по количеству матчей, затраченных на оформление победы в регулярке (75 матчей). Быстрее были только «Детройт Ред Уингз» (71 матчей в сезоне-1995/1996 и 74 в 2001/2002) и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (73 в 2018/2019).
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