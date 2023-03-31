Макдэвид побил рекорд Гретцки по количеству результативных серий в регулярном сезоне НХЛ
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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил шайбу в меньшинстве в матче с «Лос-Анджелесом» (2:0) и продлил свою действующую результативную серию до 10 матчей. За этот отрезок канадец набрал 20 (7+13) очков.
26-летний нападающий в текущем сезоне в пятый раз демонстрирует результативную серию из 10 и более матчей. Таким образом, Макдэвид побил рекорд легендарного Уйэна Гретцки по количеству результативных серий из 10 и более матчей за один регулярный чемпионат НХЛ. В сезоне-1986/1987 Гретцки имел четыре таких серии.
НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2023, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Кейн (Драйзайтль, Ямамото) – 19:08 (5x5) 2:0 Макдэвид – 43:53 (4x5)
В текущем сезоне Макдэвид провёл 76 матчей, в которых набрал 144 (61+83) очка. Сегодняшняя шайба стала 300-й в карьере канадца в НХЛ. Он занял третье место по скорости достижения 300 голов в НХЛ среди действующих хоккеистов лиги.
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