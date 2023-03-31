21-летний вратарь «Баффало» Леви дебютирует в НХЛ в матче с «Рейнджерс»
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21-летний вратарь «Баффало» Девон Леви проведёт свой первый матч в НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» 1 апреля. Матч начнётся в 02:00 мск.
«Это захватывающе. Я мечтал об этом моменте всю свою жизнь, поэтому это важнейшее событие для меня. Я очень взволнован и хочу помочь команде попасть в плей-офф», — цитирует вратаря пресс-служба клуба.
НХЛ - регулярный чемпионат
01 апреля 2023, суббота. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
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П2
«Баффало» ранее подписал с вратарем соглашение на три года. В текущем сезоне Леви выступал в студенческой лиге, в которой он провёл 34 матча, пропуская в среднем 2,24 шайбы и отражая 93,3% бросков. Голкипер участвовал в Олимпиаде-2022 в составе сборной Канады.
Голкипера на драфте НХЛ-2020 в седьмом раунде под общим 212-м номером выбрала «Флорида». В 2021 году «Пантерс» обменяли Леви в «Баффало».
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