21-летний вратарь «Баффало» Леви дебютирует в НХЛ в матче с «Рейнджерс»

21-летний вратарь «Баффало» Девон Леви проведёт свой первый матч в НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» 1 апреля. Матч начнётся в 02:00 мск.

«Это захватывающе. Я мечтал об этом моменте всю свою жизнь, поэтому это важнейшее событие для меня. Я очень взволнован и хочу помочь команде попасть в плей-офф», — цитирует вратаря пресс-служба клуба.

НХЛ - регулярный чемпионат 01 апреля 2023, суббота. 02:00 МСК Баффало Сэйбрз Баффало Не начался Нью-Йорк Рейнджерс Нью-Йорк Кто победит в основное время? П1 X П2

«Баффало» ранее подписал с вратарем соглашение на три года. В текущем сезоне Леви выступал в студенческой лиге, в которой он провёл 34 матча, пропуская в среднем 2,24 шайбы и отражая 93,3% бросков. Голкипер участвовал в Олимпиаде-2022 в составе сборной Канады.

Голкипера на драфте НХЛ-2020 в седьмом раунде под общим 212-м номером выбрала «Флорида». В 2021 году «Пантерс» обменяли Леви в «Баффало».