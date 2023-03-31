Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

21-летний вратарь «Баффало» Леви дебютирует в НХЛ в матче с «Рейнджерс»

21-летний вратарь «Баффало» Леви дебютирует в НХЛ в матче с «Рейнджерс»
Комментарии

21-летний вратарь «Баффало» Девон Леви проведёт свой первый матч в НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» 1 апреля. Матч начнётся в 02:00 мск.

«Это захватывающе. Я мечтал об этом моменте всю свою жизнь, поэтому это важнейшее событие для меня. Я очень взволнован и хочу помочь команде попасть в плей-офф», — цитирует вратаря пресс-служба клуба.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 апреля 2023, суббота. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Баффало» ранее подписал с вратарем соглашение на три года. В текущем сезоне Леви выступал в студенческой лиге, в которой он провёл 34 матча, пропуская в среднем 2,24 шайбы и отражая 93,3% бросков. Голкипер участвовал в Олимпиаде-2022 в составе сборной Канады.

Голкипера на драфте НХЛ-2020 в седьмом раунде под общим 212-м номером выбрала «Флорида». В 2021 году «Пантерс» обменяли Леви в «Баффало».

Материалы по теме
Фото
Алекс Киллорн вспомнил, как тренировался с вратарём канадцев Леви, когда тому было 14 лет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023