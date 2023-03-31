Каменский: думаю, что новость об уходе Жамнова из сборной, это фейк

Олимпийский чемпион по хоккею, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский прокомментировал информацию в СМИ о том, что Алексей Жамнов может покинуть пост главного тренера сборной России.

«Если Жамнов покинет пост главного тренера сборной России 31 мая, то я не могу комментировать эту информацию, это полностью решение федерации. Я ничего об этом лично не знаю. У Жамнова контракт ещё действует, никаких переговоров еще не было.

Думаю, что эта новость фейк. Тем более Жамнов сам говорит, что он ничего об этом не знает. Ему бы об отставке первым объявили, это же его контракт.

Связано ли это с предстоящей работой Алексея в «Спартаке»? А что у нас не было тренеров, которые бы совмещали? Знарок, Билялетдинов, Быков — все работали одновременно и в клубе, и в сборной. Тем более, сейчас такая ситуация на международной арене, нужно держаться в тонусе, даже работать в клубе можно с удовольствием», — цитирует Каменского Metaratings.ru.

Напомним, 14 марта Жамнов стал новым главным тренером «Спартака». Ранее Владимир Крикунов предлагал назначить главным тренером сборной России Романа Ротенберга.