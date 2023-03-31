Крикунов: в такое время в сборной России можно попробовать всех тренеров

Экс-главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов считает, что в текущих условиях отстранения сборной России от международных соревнований, можно попробовать на роль главного тренера различных специалистов. Ранее Леонид Вайсфельд предлагал к каждому турниру сборной России назначать нового главного тренера.

«Может быть это и правильно. Сборная не играет. А что там делать тренеру, если нет поля деятельности. Отвечать не за что, команда нигде не играет.

Как раз в такое время могут попробовать всех тренеров. Дать поработать одному, второму, третьему. У нас много тренеров, можно всех просмотреть», – приводит слова Крикунова Metaratings.ru.

Ранее Крикунов предлагал кандидатуру Романа Ротенберга на пост главного тренера сборной России.

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