Овечкин впервые в текущем сезоне НХЛ провёл 11 силовых приёмов за матч

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в прошедшем матче с «Тампа-Бэй» (1:5) результативными баллами не отметился, завершив встречу с показателем полезности «-3». Россиянин провёл 11 силовых приёмов, что является самым высоким показателем Овечкина в текущем сезоне НХЛ. Ранее лучшим результатом россиянина в текущем сезоне были девять силовых приёмов в первом матче чемпионата с «Бостоном».
Овечкин трижды в карьере НХЛ проводил за матч 11 силовых приёмов. Лучший результат по силовым приёмам в одном матче Овечкин показал во встрече с «Рейнджерс» 11 февраля 2009 года, когда россиянин отметился 13 хитами.
Напомним, в Тампе на стадионе «Амали-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Матч закончился победой хозяев со счётом 5:1.
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