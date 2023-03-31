Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин впервые в текущем сезоне НХЛ провёл 11 силовых приёмов за матч

Овечкин впервые в текущем сезоне НХЛ провёл 11 силовых приёмов за матч
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в прошедшем матче с «Тампа-Бэй» (1:5) результативными баллами не отметился, завершив встречу с показателем полезности «-3». Россиянин провёл 11 силовых приёмов, что является самым высоким показателем Овечкина в текущем сезоне НХЛ. Ранее лучшим результатом россиянина в текущем сезоне были девять силовых приёмов в первом матче чемпионата с «Бостоном».

Овечкин трижды в карьере НХЛ проводил за матч 11 силовых приёмов. Лучший результат по силовым приёмам в одном матче Овечкин показал во встрече с «Рейнджерс» 11 февраля 2009 года, когда россиянин отметился 13 хитами.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2023, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Киллорн (Сергачёв, Стэмкос) – 09:20 (5x4)   2:0 Стэмкос (Белльмар) – 19:57 (5x5)   2:1 Смит (Кузнецов, Сандин) – 36:10 (5x5)   3:1 Марун (Чирелли) – 44:30 (5x5)   4:1 Марун (Чирелли, Киллорн) – 56:28 (5x5)   5:1 Чернак – 58:06 (en)

Напомним, в Тампе на стадионе «Амали-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Матч закончился победой хозяев со счётом 5:1.

Материалы по теме
Овечкин перестал бороться. Спокойно смотрел, как «Вашингтону» забивают один гол за другим
Видео
Овечкин перестал бороться. Спокойно смотрел, как «Вашингтону» забивают один гол за другим
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023